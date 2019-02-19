Голодные дети просили спасения: под Житомиром мать напала на полицию

Женщина уже получала предупреждение от социальных служб

В понедельник, 18 февраля, в Овручском районе под Житомиром случился очередной инцидент из-за горе-матери, которая променяла детей на водку. Во время профилактического рейда соцслужбы обнаружили трех заброшенных детей: 13-летнюю девочку, 11-летнего и 7-летнего мальчика, которые находились в квартире с нетрезвой 46-летней матерью, сообщает "Рупор Житомира".

Женщина отказывалась отпускать детей в больницу, а потом набросилась с ножом на полицейских, которых вызвали соцработники.

Известно, что семья состоит на учете, как "проблемная" с 2012 года. В 2015 суд уже рассматривал вопрос о лишении родительских прав, но решил дать женщине второй шанс.

На некоторое время она бросила пить, но позже снова вернулась к пагубной привычке, - рассказала начальник подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирской области Наталья Гончарук.

Морила детей голодом - мать напала на полицейских под Житомиром (фото: http://ruporzt.com.ua)

На днях вопрос о выполнении родительских обязанностей рассматривался на комиссии органа опеки, но горе-мать не соизволила туда явиться. Тогда к ней домой и была направлена соцслужба, которая застала в доме полный беспорядок, антисанитарию, дом не отапливался, а холодильник был пустой. Женщина была в нетрезвом состоянии.

"Старшие дети сами попросили у визитеров забрать их в больницу, где они смогли бы отогреться и поесть", - пишет издание.

Однако мать категорически препятствовала изъятию детей и передаче их прибывшим медикам. Когда полиция провела с ней профилактическую беседу и направилась к выходу, хозяйка вдруг схватилась за нож и бросилась с ним вдогонку инспектору, полицейский вовремя заметил такие действия и выбил из рук женщины оружие.

В результате детей таки изъяли из семьи и увезли в больницу, а их матери светит срок до трех лет по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.



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