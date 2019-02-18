Голова раскололась: страшная гибель мамы украинского бойца в Киеве

ЧП в Киеве - женщина выпала из окна (коллаж РБК-Украина)

При падении женщина ударилась об перила

В воскресенье, 17 февраля в Киеве из 7-го этажа высотки выпала женщина. ЧП произошло на бульваре Леси Украинки. От полученных травм она скончалась на месте, сообщает Информатор.

По информации полиции, личность погибшей предварительно установили, но на данный момент эта информация не подтверждена. На вид ей от 60 до 70 лет.

Также предварительно известно, что сын погибшей женщины ныне проходит службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

Кроме того, женщина упала на перила, в результате чего ее голова раскололась на части. Причину падения выясняют правоохранители.

ЧП в Киеве - женщина выпала из окна, ее голова раскололась на части (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

К слову, 13 февраля покончил жизнь самоубийством ветеран российско-украинской войны на Донбассе.

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