Громко шумели: в Днепре мужчина устроил стрельбу по детям

Мужчина устроил стрельбу по детям из окна многоэтажки в Днепре. Таким образом он решил распугать ребят, которые шумно играли во дворе. Одному из мальчиков стрелок попал в голову. Инцидент произошел в четверг, 21 марта, на улице Юрия Кондратюка, сообщает Информатор.

Известно, что мужчине не понравилось, что на его просьбу уйти не отреагировали. Кроме того школьники, которые играли на территории котельни, в грубой форме ответили мужчине, что они не уйдут.

Тогда мужчина схватил пневматическое ружье и сделал несколько выстрелов. Винтовка, предназначенная для стрельбы в тире не является огнестрельной, однако одним из выстрелов он ранил 11-летнего мальчика в голову.

Скорая, приехавшая на место, осмотрела пострадавшего, признала его ранение неопасным и не стала его госпитализировать. Полиции удалось определить квартиру, из которой стреляли. Однако дверь правоохранителям никто не открыл, а жильцы дома ничего не смогли рассказать о хозяине квартиры.

Все закончилось тем, что родители ребят забрали заявление из полиции.

Ранее мы сообщали, что в школе под Львовом ученику выстрелили в глаз из пневматического ружья при проведении учебных стрельб.

Также мы писали о том, что новозеландский стрелок упомянул в своем манифесте Украину - он угрожал расправится с мусульманами во всем мире, в том числе и в нашей стране.