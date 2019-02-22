Грыз и насиловал: под Киевом зверски убили женщину (видео) 

Фото: коллаж РБК-Украина

Один из подозреваемых сейчас в бегах

Под Киевом произошло жестокое убийство - женщину в собственном доме изнасиловали и задушили. Также на теле были обнаружены многочисленные следы от укусов. В полиции рассказали, что преступник действовал не один. В настоящее время один из подозреваемых задержан, но второй находится в бегах. По версии правоохранителей, он может скрываться в поселке Коцюбинское, говорится в сюжете "Надзвичайні новини".

После совершения убийства преступники бросились бежать через окно, затем сломали закрыт забор и скрылись в лесу.

Уже на следующий день полицейские поймали подозреваемого - 33-летнего Сергея, местного жителя. Во время обыска у него нашли телефон убитой Алины.

Сотрудница полиции Виталия Грохольская заявила, что сейчас пытаются выяснить степень их связей и что могло произойти, чтобы преступление было совершено с такой жестокостью.

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Окровавленное тело женщины 16 января обнаружила ее 13-летняя дочка Богдана, когда вечером вернулась домой. Она позвонила своему отцу, а уже он вызвал правоохранителей и "скорую". Прибывшие медики только констатировали смерть.

"Она была раздета, штаны наполовину спущены. Лицо сильно избито было", - рассказал бывший муж погибшей Ярослав.

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Отмечается, что 31-летнюю Алину задушили голыми руками и изнасиловали. Неадекват просто со звериной жестокостью убивал свою жертву - бил несчастную и грыз ее зубами.

Родные погибшей убеждены, что настоящий убийца гуляет на свободе. По их словам, Сергея вместе с товарищем Михаилом тот роковой день Алина сама пригласила домой. Но именно с Михаилом у нее были романтические отношения.

Дочька Богдана часто видела его дома и была очеведцем пьяных разборок между мамой и отчимом. В полиции отметили, что Михаил очень опасен, он уже сидел в тюрьме.

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По предварительной версии, Алина отдыхала с компанией гостей, и после нескольких рюмок между ней Михаилом возникла ссора.

Как рассказали соседи, трагедия их не удивила - говорят, хозяйка часто устраивала гулянки, и любила проводить время именно в мужских компаниях.

"Постоянно какие-то бомжи, наркоманы, пьянки... Квартиранты раньше жили. Наркотики здесь розпространяли. Всякое бывало", - рассказал мужчина, который живет по соседству.

Видео: YouTube / Надзвичайні новини. ICTV

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