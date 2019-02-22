Маньяк? В Киеве возле метро обнаружили труп голой женщины (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Киевляне в сети высказывают подозрение, что в городе может орудовать маньяк

В Киеве в Днепровском районе на улице Попудренко возле станиции метро "Черниговская" в пятницу, 22 февраля, был обнаружен труп голой женщины. Как сообщает "Информатор", погибшая лежала на куртке в канаве под деревьями в зеленой зоне около забора.

Также опубликованы фотографии и видео с мета происшествия.

Полицейские и следователи оперативники выясняют причины и детали трагедии.

Фото: kiev.informator.ua

Отмечается, что на теле женщины обнаружили следы насильственной смерти, у рта была пена. На вид ей приблизительно 30-35 лет. Как видно на фото, рядом с телом лежала бутылка водки.

Правоохранителям о страшной находке сообщили жители около половины седьмого утра.

Прибывшие врачи констатировать смерть женщины. В настоящее время не известно, что стало причиной гибели.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

В комментариях к сообщению пользователи сети ужасаются инциденту, также некоторые предполагают, что в городе мог завестись маньяк:

"Ого, ужасы утра";

"Это какая по счету? А не маньяк ли у вас, господа полицейские?"

"Маньяк?!"

Скрин комментариев: facebook.com/kiev.informator.ua

Как сообщалось ранее, 15 февраля в Киеве возле станции метро Днепр обнаружили тело девушки.

Также мы писали о том, что в Киеве около станции метро "Выдубичи" обнаружили молодого человека, который повесился на розовой веревке - он оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения у девушки.

Напомним, 4 января в Днепре был обнаружен труп девушки, сложенный в чемодан. Убийца девушки до сих пор не найден.