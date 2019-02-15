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Труп девушки на набережной: подробности загадочной смерти

STYLERПроисшествия    15.02.2019 - 20:37
Труп девушки на набережной: подробности загадочной смерти
Смерть девушки в Киеве на набережной Днепра (коллаж РБК-Украина)

Тело девушки случайно обнаружили рыбаки

В пятницу, 15 февраля, в Киеве возле станции метро Днепр обнаружили тело девушки. Труп зацепился за корягу прямо возле причальной стенки, сообщает "Информатор".

Страшную находку на набережной обнаружили двое парней, решившие порыбачить с удочками. Они вызвали полицию и спасателей ГСЧС.

Сообщение о лежащей в воде девушке поступило около 13:13. Обстоятельства происшествия выясняются.

Пользователи сети предполагают, что девушка - это очередной руфер. Но тот факт, что тело находилось в нескольких сотнях метров от моста метро вызывает сомнения.

 

Смерть девушки в Киеве на набережной Днепра (фото: obozrevatel.com)

К слову, на трасе Киев - Харьков в трагическом ДТП погибла девушка, которая перебегала дорогу в надежде помочь водителю перевернувшегося автомобиля.

Напомним, в Киеве около станции метро "Выдубичи" обнаружили молодого человека, который повесился на розовой веревке, он оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения у девушки.

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