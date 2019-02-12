Самоубийство молодого киевлянина: что написано в предсмертной записке

Коллаж РБК-Украина

Прощальное письмо адресовано женщине по имени Татьяна

В Киеве около станции метро "Выдубичи" обнаружили молодого человека, который повесился на розовой веревке. Видео 18+ опубликовали на YouTube-канале "Информатор".

Инцидент произошел вечером в субботу, 10 февраля. 25-летнего парня обнаружили повешенным в заброшенном строении на территории Рыбного хозяйства. Один конец розовой веревки был примотан к воротам у входа в заброшенное здание. На подоконнике здания молодой человек оставил письмо, адресованное женщине по имени Татьяна. Текст был длинный – на две страницы.

В своем послании парень просил прощения у некой Татьяны за то, что якобы испортил ей жизнь. Заканчивается письмо словами: "Мне так холодно. Хочу к тебе. Прости за все".

На место происшествия была вызвано следственно-оперативная группа. Они обнаружили в кармане одежды паспорт на имя Василий. Также стало известно, что он родился в 1994 году. В паспорте у погибшего стоит отметка о регистрации брака. А на шее у молодого человека эксперты обнаружили крестик на цепочке.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и проводит опрос родственников и знакомых погибшего, чтобы выяснить, что толкнуло молодого человека на такой отчаянный шаг.

В социальных сетях пользователи осуждают поступок молодого мужчины и отмечают, что так поступить по отношению к своим близким – высшая степень эгоизма. Нашлись и те, кто попытался оправдать молодого человека. Они объясняют, что он скорее всего находился в жутком психологическом состоянии, а поговорить ему было не с кем.

Скриншот комментариев (facebook.com/nashkiev)

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