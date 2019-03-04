В Харькове погиб 14-летний подросток: детали трагедии

Еще один мальчик оказался в реанимации

В Харькове 14-летний подросток погиб, а его 15-летний друг находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы. Все подробности инцидента сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Трое подростков, мальчики 14 и 15 лет, а также девушка 16-лет, арендовали дом в поселке Высокий, чтобы отпраздновать день рождения девушки. Во время празднования подростки вели себя неадекватно, шумели и употребляли в большом количестве алкогольные напитки.

Соседи не выдержали и позвонили хозяину дома с жалобами и просьбами утихомирить постояльцев. Он попросил молодых людей покинуть помещение.

Подростки позвонили своей 20-летней знакомой и попросились на ночлег. Утром девушка обнаружила их в ужасном состоянии и вызвала скорую помощь.

14-летний подросток скончался на месте, а 15-летнего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики сообщили, что по предварительным данным, у него отравление неизвестными наркотическими веществами.

Видео: YouTube/ГУ Національної поліції в Харківській області

На данный момент известно, что состояние подростка оценивается как тяжелое. Он находится в реанимационном отделении и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Виновница торжества сообщила сотрудникам полиции, что мальчики хвастались тем, что у них есть наркотики. Однако они не рассказывали, где их взяли и что это именно за вещество.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове подросток зверски убил 14-летнюю девочку.

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