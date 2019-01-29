В Харькове собака покусала ребенка: девочка в реанимации

Коллаж РБК-Украина

Мама утверждает, что дочка просто сидела в санках

В Дергачах бойцовская собака набросилась на маленькую 4-летнюю девочку и зверски ее покусала. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 28 января. По словам мамы пострадавшей девочки, собака набросилась на ребенка внезапно, когда они возвращались домой. Ребенок был в санках, поэтому спровоцировать собаку он не мог. Большинство укусов пришлось на голову девочки.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи и полиция. После опроса свидетелей, сотрудники полиции сообщили, что собака привита, а девочка сделала резкое движение, что спровоцировало собаку.

Девочка была госпитализирована в Харьковскую детскую клиническую больницу № 7, где ей провели экстренную операцию. Сейчас она находится в реанимации, и медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Мама девочки рассказала, что на данную собаку бойцовской породы и ранее поступали жалобы, но хозяйка на агрессивность своего пса не реагировала. После инцидента она приехала в больницу, но потом сразу уехала.

"Уважаемые родители, спасибо за переживание. Ане сделали операцию, состояние нормальное, она выходит из-под наркоза. Укусы очень глубокие и сложные: три на голове и возле уха. К ребенку пока не пускают", - рассказала мама пострадавшей девочки в социальных сетях.

Пользователи отреагировали на данный инцидент и написали, что собаки обязательно должны выгуливаться в намордниках, а хозяева нести за это ответственность. Ребенку пожелали скорейшего выздоровления.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Винницкой области домашний пес чуть не загрыз свою хозяйку.

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