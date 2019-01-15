"Какой кошмар": в жилом доме Киева собака покусала двух женщин

Коллаж РБК-Украина

ЧП произошло в Голосеевском районе

В Киеве в Голосеевском районе на ул. Академика Заболотного, 102 произошел жуткий инцидент: собака породы американский стаффордширский терьер искусала двух женщин. Об этом информирует dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

У одной из пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести. Женщину в срочном порядке спустили с 18-го этажа и передали в руки скорой помощи.

Фото: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи возмущены, утверждают, что в подобных случаях животных нужно усыплять:

"Такие собаки - это оружие! И чтобы их заиметь, собачник должен сдать тесты на свою вменяемость, как и при получении оружия! Другого не дано!";

"Выявлять семьи, где такие животные живут, и усыплять всех!";

"Не умеете правильно воспитывать собак и содержать - заводите хомячков. Для их содержания много ума не надо";

"Усыплять стаффов, питбулей, бультерьеров, и им подобных. P.S. Я собачник с 40-летним стажем. Данные твари - угроза для людей и их питомцев!";

"Какой кошмар";

Скриншот комментариев: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Бердянске собака набросилась на школьника. Инцидент со школьником произошел на улице Софийская, расположенной в части города, застроенной частным сектором.

Ранее мы писали о последствиях инцидента с нападением волка под Бердянском. Двое пострадавших получили незначительные травмы, одна женщина была сильно искусана зверем - она находится в тяжелом состоянии.

Также в Запорожье разыскивалась агрессивная овчарка, которая сильно искусала соседского ребенка. Инцидент произошел в частном секторе города по улице Прогрессивная.