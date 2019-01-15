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"Який жах": у житловому будинку Києва собака покусала двох жінок

STYLERЖиття    15.01.2019 - 10:59
"Який жах": у житловому будинку Києва собака покусала двох жінок
Колаж РБК-Україна

Подія сталася у Голосіївському районі

У Києві в Голосіївському районі на вул. Академіка Заболотного, 102 стався жахливий інцидент: собака породи американський стаффордширський тер'єр покусала двох жінок. Про це інформує dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

У однієї з постраждалих діагностували травми середнього ступеня тяжкості. Жінку в терміновому порядку спустили з 18-го поверху і передали в руки швидкої допомоги.

 

Фото: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі обурені, стверджують, що в подібних випадках тварин потрібно присипляти:

"Такі собаки - це зброя! І щоб їх отримати, собачник повинен здати тести на свою осудність, як і при отриманні зброї! Іншого не дано!";

"Виявляти сім'ї, де такі тварини живуть, і присипляти всіх!";

"Не вмієте правильно виховувати та утримувати собак - заводьте хом'ячків. Для їх утримання багато розуму не треба";

"Присипляти стаффів, пітбулів, бультер'єрів, і їм подібних. P. S. Я собачник з 40-річним стажем. Дані тварі - загроза для людей і їх вихованців!";

"Який жах";

&quot;Який жах&quot;: у житловому будинку Києва собака покусала двох жінок

Скріншот коментарів: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що у Бердянську собака накинулася на школяра. Інцидент зі школярем стався на вулиці Софійська, розташованої в частині міста, що забудована приватним сектором.

Раніше ми писали про наслідки інциденту з нападом вовка під Бердянськом. Двоє постраждалих отримали незначні травми, одна жінка була сильно покусана звіром - вона перебуває у важкому стані.

Також у Запоріжжі розшутуквалась агресивна вівчарка, яка сильно покусала сусідську дитину. Інцидент стався у приватному секторі міста по вулиці Прогресивна.

 

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