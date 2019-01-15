"Який жах": у житловому будинку Києва собака покусала двох жінок

Подія сталася у Голосіївському районі
У Києві в Голосіївському районі на вул. Академіка Заболотного, 102 стався жахливий інцидент: собака породи американський стаффордширський тер'єр покусала двох жінок. Про це інформує dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.
У однієї з постраждалих діагностували травми середнього ступеня тяжкості. Жінку в терміновому порядку спустили з 18-го поверху і передали в руки швидкої допомоги.
Фото: (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Користувачі обурені, стверджують, що в подібних випадках тварин потрібно присипляти:
"Такі собаки - це зброя! І щоб їх отримати, собачник повинен здати тести на свою осудність, як і при отриманні зброї! Іншого не дано!";
"Виявляти сім'ї, де такі тварини живуть, і присипляти всіх!";
"Не вмієте правильно виховувати та утримувати собак - заводьте хом'ячків. Для їх утримання багато розуму не треба";
"Присипляти стаффів, пітбулів, бультер'єрів, і їм подібних. P. S. Я собачник з 40-річним стажем. Дані тварі - загроза для людей і їх вихованців!";
"Який жах";
Скріншот коментарів: (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Нагадаємо, що у Бердянську собака накинулася на школяра. Інцидент зі школярем стався на вулиці Софійська, розташованої в частині міста, що забудована приватним сектором.
Раніше ми писали про наслідки інциденту з нападом вовка під Бердянськом. Двоє постраждалих отримали незначні травми, одна жінка була сильно покусана звіром - вона перебуває у важкому стані.
Також у Запоріжжі розшутуквалась агресивна вівчарка, яка сильно покусала сусідську дитину. Інцидент стався у приватному секторі міста по вулиці Прогресивна.