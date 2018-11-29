В Запорожье овчарка набросилась на шестилетнюю девочку: подробности инцидента

Фото: Коллаж РБК-Украина

Ребенок находится в больнице под искусственным дыханием

В Запорожье разыскивается агрессивная овчарка, которая сильно искусала соседского ребенка. Инцидент произошел в частном секторе города по улице Прогрессивная. Об этом в Facebook сообщили местные волонтеры.

Сообщается, что дети проходили мимо двора, когда оттуда внезапно выбежали две собаки, одна из которых напала на ребенка. "Дети шли со школы, Даша и ее братишки (всего в семье пятеро детей). Овчарка с соседних дворов бегала вокруг них, кружилась долго. Когда появилась вторая овчарка этого же хозяина, собаки атаковали детей. Мальчишки успели отскочить, а сестрёнку одна из собак искусала очень сильно", - написано в посте.

Это заметил владелец проезжающей мимо машины и помог отогнать собак. Дети утверждают, что одна собака черная, другая - с подпалом. Соседи говорят, что вчера на их улице стояла женщина с поводками в руке и искала каких-то собак. Соседи также сообщили, что собаки этой женщины никогда не бывают на улице, прежде не сбегали.

"Девочка в тяжёлом состоянии, наложено много швов, сейчас в больнице под искусственным дыханием, введена в медикаментозный сон. Собака сильно порвала мягкие ткани девочки (ребенку 6 с половиной лет)", - указано в сообщении.

Уточняется, что причина нападения собак неизвестна, животных предлагают срочно изолировать. Есть предположение, что для такой агрессии овчарку натаскивали хозяева для охраны.

Фото: (facebook.com/priutshans1)

Волонтеры настроены решительно и планируют предпринимать серьезные меры: "По нападению, агрессивному поведению домашних собак, за которыми нет надлежащего досмотра, нет обеспечения их безопасности для окружающих - должны нести ответственность их владельцы. За собак, которых выгнали, которым не обеспечили крепкие ограничения во дворах, самовыгульные - пора добиваться наказания для хозяев".

Скриншот поста: (facebook.com/priutshans1)

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Видео: РБК-Украина