У Запоріжжі вівчарка накинулася на шестирічну дівчинку: подробиці інциденту

Фото: Колаж РБК-Україна

Дитина перебуває в лікарні під штучним диханням

В Запоріжжі розшукується агресивна вівчарка, яка сильно покусала сусідську дитину. Інцидент стався у приватному секторі міста, по вулиці Прогресивна. Про це у Facebook повідомили місцеві волонтери.

Повідомляється, що діти проходили мимо двору, коли звідти раптово вибігли дві собаки, одна з яких напала на дитину. "Діти йшли зі школи, Даша і її брати (усього в родині п'ятеро дітей). Вівчарка з сусідніх дворів бігала навколо них, крутилася довго. Коли з'явилася друга вівчарка цього ж господаря, собаки атакували дітей. Хлопці встигли відскочити, а сестричку одна з собак покусала дуже сильно", - написано в пості.

Це помітив власник машини, що проїзджала повз, і допоміг відігнати собак. Діти стверджують, що одна собака чорна, інша - з підпалом. Сусіди кажуть, що вчора на їхній вулиці стояла жінка з повідцями в руці і шукала якихось собак. Сусіди також повідомили, що собаки цієї жінки ніколи не бувають на вулиці, не збігали.

"Дівчинка у важкому стані, накладено багато швів, зараз у лікарні під штучним диханням, введена в медикаментозний сон. Собака сильно порвала м'які тканини дівчинки (дитині 6 з половиною років)", - зазначено у повідомленні.

Уточнюється, що причина нападу собак невідома, тварин пропонують терміново ізолювати. Є припущення, що для такої агресії вівчарку натаскували господарі для охорони.

Фото: (facebook.com/priutshans1)

Волонтери налаштовані рішуче і планують вжити серйозні заходи: "По нападу, агресивній поведінці домашніх собак, за якими немає належного догляду, немає забезпечення їх безпеки для оточуючих, мають нести відповідальність їх власники. За собак, яких вигнали, яким не забезпечили міцні обмеження у дворах, самовигульні - пора домогтися покарання для господарів".

Скріншот поста: (facebook.com/priutshans1)

Нагадаємо, що цуценя посадили у в'язницю на дев'ять місяців за те, що він покусав поліцейських.

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Відео: РБК-Україна