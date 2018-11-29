ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Запоріжжі вівчарка накинулася на шестирічну дівчинку: подробиці інциденту

STYLERЖиття    29.11.2018 - 17:00
У Запоріжжі вівчарка накинулася на шестирічну дівчинку: подробиці інциденту
Фото: Колаж РБК-Україна

Дитина перебуває в лікарні під штучним диханням

В Запоріжжі розшукується агресивна вівчарка, яка сильно покусала сусідську дитину. Інцидент стався у приватному секторі міста, по вулиці Прогресивна. Про це у Facebook повідомили місцеві волонтери.

Повідомляється, що діти проходили мимо двору, коли звідти раптово вибігли дві собаки, одна з яких напала на дитину. "Діти йшли зі школи, Даша і її брати (усього в родині п'ятеро дітей). Вівчарка з сусідніх дворів бігала навколо них, крутилася довго. Коли з'явилася друга вівчарка цього ж господаря, собаки атакували дітей. Хлопці встигли відскочити, а сестричку одна з собак покусала дуже сильно", - написано в пості.

Це помітив власник машини, що проїзджала повз, і допоміг відігнати собак. Діти стверджують, що одна собака чорна, інша - з підпалом. Сусіди кажуть, що вчора на їхній вулиці стояла жінка з повідцями в руці і шукала якихось собак. Сусіди також повідомили, що собаки цієї жінки ніколи не бувають на вулиці, не збігали.

"Дівчинка у важкому стані, накладено багато швів, зараз у лікарні під штучним диханням, введена в медикаментозний сон. Собака сильно порвала м'які тканини дівчинки (дитині 6 з половиною років)", - зазначено у повідомленні.

Уточнюється, що причина нападу собак невідома, тварин пропонують терміново ізолювати. Є припущення, що для такої агресії вівчарку натаскували господарі для охорони.

 

Фото: (facebook.com/priutshans1)

Волонтери налаштовані рішуче і планують вжити серйозні заходи: "По нападу, агресивній поведінці домашніх собак, за якими немає належного догляду, немає забезпечення їх безпеки для оточуючих, мають нести відповідальність їх власники. За собак, яких вигнали, яким не забезпечили міцні обмеження у дворах, самовигульні - пора домогтися покарання для господарів".

У Запоріжжі вівчарка накинулася на шестирічну дівчинку: подробиці інцидентуСкріншот поста: (facebook.com/priutshans1)

Нагадаємо, що цуценя посадили у в'язницю на дев'ять місяців за те, що він покусав поліцейських.

Раніше ми писали про те, що мережу потішила подяка врятованого кота під час пожежі в Каліфорнії.

А також розповідали про те, що журналісти порушили головне правило, але врятували пінгвінів.

Відео: РБК-Україна

У Харківській області собака на смерть загризла дитину Під Києвом собаки на смерть загризли учасника АТО
Новини України собака
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся