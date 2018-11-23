Покусал полицейских: щенка посадили в тюрьму на девять месяцев

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Местные жители устроили флешмоб с требованием освободить собаку

Маленького щенка чау-чау арестовали и посадили в клетку сроком на 9 месяцев за то, что он покусал полицейских. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в деревне Сток-Бруэрн графства Нортгемптоншир. Четырехмесячный щенок породы чау-чау по кличке Бангл сбежал от своих хозяев и от страха забился под припаркованную машину.

Полицейские хотели помочь собаке, но в ответ напуганный щенок несколько раз цапнул одного из них за руку. Собаку в конце концов достали, но после этого доставили в отделение полиции и посадили в клетку.

Скриншоты (dailymail.co.uk)

Согласно закону 1991 года "Об опасных собаках", щенка решили запереть в клетке на 9 месяцев. Решение полиции не понравилось местным жителям, и они организовали флешмоб в социальных сетях #FreeBungle с требованием освободить щенка. За шесть дней после инцидента к флешмобу присоединилось 2,5 тысячи человек.

С действиями полиции не согласился и владелец щенка Дэвид Хэйс. Он признался, что уважает полицию, но считает их решение неадекватным. Кроме того, он сообщил, что его 15-летний сын так сильно расстроился из-за Бангла, что его пришлось забрать во время занятий в школе.

"Держать щенка, не сделавшего ничего неожиданного или неприемлемого, учитывая все обстоятельства, в изоляции от 15-летнего мальчика во время рождественских праздников жестоко", — заявил Хэйс.

Он убежден, что щенок в клетке испытывает страх и стресс и поэтому нанял адвокатов, чтобы они помогли освободить собаку.

Полицейские объясняют, что если бы пес напал на ребенка или спровоцировал бы ДТП, то реакция людей была бы совсем другая, а пострадавшему пришлось пройти осмотр в больнице, принять курс антибиотиков и сделать прививку от столбняка.

Позже стало известно, что под натиском местных жителей полицейские пересмотрели свое решение и вернули Бангла хозяевам. Сейчас щенок находится дома.

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Видео: РБК-Украина