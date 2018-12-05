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Едва уцелел: в Бердянске собака набросилась на школьника

STYLERПроисшествия    05.12.2018 - 23:42
Едва уцелел: в Бердянске собака набросилась на школьника
Коллаж РБК-Украина

Мальчик госпитализирован и находится под наблюдением врачей

В среду, 5 декабря, в Бердянске на школьника набросилась стая диких собак. Об этом сообщает ресурс "PRO Бердянск".

Как стало известно, ученик седьмого класса 3-й городской школы по дороге в учебное заведение не обратил внимание на стаю уличных собак, которая оказалась на его пути. Он решил, что пройдет мимо псов спокойно, но собаки начали вести себя агрессивно.

Инцидент со школьником произошел на улице Софийская, расположенной в части города, застроенной частным сектором. По имеющейся информации, собака несколько раз укусила подростка за ногу.

В настоящее время пострадавший мальчик находится в больнице. Его состояние полностью под контролем медиков

Также городское управлении ЖКХ связалось со "Службой защиты животных" с просьбой выловить бездомных животных, а пса, покусавшего мальчика исследовать и поместить в карантин.

Местные жители комментируют происшествие на странице местного сайта.

"Выбрасывать собак не надо хозяевам, тогда свор не будет кусачих на улицах... Подростки - это тоже достаточно агрессивная свора", "Не верю! Верю Мамайке - говорит, всех собак в городе переловила и деньги теперь за это требует нехилые!"

Едва уцелел: в Бердянске собака набросилась на школьника

Скриншот с http://pro.berdyansk.biz

Ранее сообщалось, что в Черновцах собака покусала ребенка за лицо. Инцидент произошел в микрорайоне Гравитон. 

Также в Запорожье разыскивалась агрессивная овчарка, которая сильно искусала соседского ребенка. Инцидент произошел в частном секторе города по улице Прогрессивная.

А ваши питомцы так могут?

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