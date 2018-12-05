Ледве вцілів: у Бердянську собака накинулася на школяра

Колаж РБК-Україна

Хлопчик госпіталізований і перебуває під наглядом лікарів

У середу, 5 грудня, в Бердянську на школяра накинулася зграя диких собак. Про це повідомляє ресурс "PRO Бердянськ".

Як стало відомо, учень сьомого класу 3-ї міської школи по дорозі в навчальний заклад не звернув увагу на зграю безпритульних собак, яка опинилася на його шляху. Він вирішив, що пройде повз псів спокійно, але собаки почали вести себе агрессивно.

Інцидент зі школярем стався на вулиці Софійська, розташованої в частині міста, забудованій приватним сектором. За наявною інформацією, собака кілька разів вкусила підлітка за ногу.

В даний час постраждалий хлопець знаходиться у лікарні. Його стан повністю під контролем медиків

Також міське управління ЖКГ зв'язалося зі "Службою захисту тварин" з проханням виловити бездомних тварин, а собаку, що покусав хлопчика дослідити і помістити в карантин.

Місцеві жителі коментують подію на сторінці місцевого сайту.

"Викидати собак не треба господарям, тоді зграй не буде кусючих на вулицях... Підлітки - це теж досить агресивна зграя", "Не вірю! Вірю Мамайке - каже, всіх собак в місті переловила і гроші тепер за це вимагає некволі!"

Скріншот з http://pro.berdyansk.biz

Раніше повідомлялося, що в Чернівцях собака покусала дитину за обличчя. Інцидент стався в мікрорайоні Гравітон.

Також у Запоріжжі разшукувалась агресивна вівчарка, яка сильно покусала сусідську дитину. Інцидент стався у приватному секторі міста по вулиці Прогресивна.

А ваші вихованці так можуть?

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