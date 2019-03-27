Хотел успокоить: отец сбросил шестилетнюю дочь со ступенек (видео)

Отец сбросил шестилетнюю дочь с бетонных ступенек в селе Вараш Ровенской области. Инцидент случился возле одного из магазинов. В сеть попало видео с камер наблюдения, на котором и зафиксировали насилие отца над ребенком.

Известно, что мужчина вместе с четырьмя детьми зашел в магазин. Внутри между детишками возник конфликт, после чего горе-отец решил "успокоить" шестилетнюю дочь - он вытащил ее на улицу и швырнул со ступенек.

После того, как ребенок упал, отец спокойно вернулся в магазин. Девочка поднялась по лестнице, но так и не решилась зайти в помещение.

Мать девочки говорит, что об инциденте узнала только после того, как видео попало в социальные сети, и событие получило широкую огласку. Женщина утверждает, что дочь ничего ей не рассказывала. Сейчас женщина находится на стационарном лечении, а детьми занимается отец.

Отец сбросил ребенка со ступенек под Ровно (иллюстративное фото: pixabay.com)

Сообщается, что многодетная семья ранее считалась благонадежной, теперь же ее будут контролировать социальные службы. Кроме того полиция открыла против мужчины уголовное производство по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений).

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на срок до одного года.

Кроме того, девочку будут направлять на дополнительное медицинское обследование, по результатам которого будет приниматься окончательное решение.

Отец сбросил ребенка со ступенек под Ровно (видео: YouTube/Радио Трек)

Напомним, сотрудница частного детского сада "Казкова країна", которая избивала воспитанников перед прогулками, отстранена от работы. Видео зверских издевательств над детьми разместили в интернете и после этого в детском саду разразился скандал.