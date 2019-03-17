Искромсали и спрятали в лесу: под Харьковом жестоко убили военного

Полиция расследует загадочное убийство молодого солдата
Военного убили под Харьковом возле воинской части около Чугуева, где он служил. Тело контрактиника было обнаружено вблизи кладбища в поселке Калугин-Башкировка, передали в полиции.
Погибший - 37-летний уроженец Луганской области.
На трупе военнослужащего выявили множественные колото-резаные раны.
Правоохранители начали расследование инцидента в рамках статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
Следователи устанавливают обстоятельства совершения преступления и круг причастных.
Имя и фамилия погибшего полиция не назвала.
Фото: hk.npu.gov.ua
Как сообщалось ранее, в марте в Нововолынске ветеран АТО после драки с 15-летним подростком попал в больницу с тяжелой травмой. Через несколько дней военный скончался - у пострадавшего была трещина в голове от уха до уха.
Также мы писали о том, что недавно в Киеве неадекват избил ветерана АТО и его жену из-за простого замечания. В сети показали фото злоумышленника и объявили "охоту".