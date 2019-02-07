В Италии в ДТП погиб известный украинский бизнесмен: все подробности

Сотрудники компании и знакомые подтвердили его гибель

В Италии в ДТП погиб известный украинский бизнесмен, владелец портового оператора из Бердянска Денис Русин. Об этом сообщает ГП "Бердянский морской торговый порт".

Трагедия произошла 5 февраля в провинции Агридженто, Италия. Бизнесмен Денис Русин, который управлял мотоциклом, столкнулся с легковым автомобилем. На место происшествия были вызваны медики, но к сожалению, Русин скончался в машине скорой помощи. Водитель легкового автомобиля не пострадал.

По данным источника, знакомые и сотрудники Дениса Русина подтвердили, что речь идет действительно о нем.

Фото: Денис Русин (facebook.com/victory.highball)

Денис Русин был директором "Аскет-Шиппинг" – крупного портового оператора. Центральный офис компании находится в Бердянске, но также имеются филиалы в Мариуполе, Херсоне и Николаеве.

Компания активно развивалась в Украине с 2007 года и инвестировала в создание припортовых зерновых складов, автоколонны, сертифицированные лаборатории, средства механизации и перегрузочную технику. Также они помогали городу Бердянску в решении проблем. В частности, после аварии на коллекторе, обеспечивали микрорайоны питьевой водой.

Фото: Денис Русин (facebook.com/victory.highball)

Друзья отзываются о Денисе Русине как об отзывчивом человеке, он занимался благотворительностью, был прекрасным руководителем компании, любил жизнь и Украину.

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