В оккупированной Горловке на заводе обрушились стены: погиб человек (фото)

Коллаж: РБК-Украина

Всего разрушено около 1500 квадратных метров цеха

Сегодня, 28 января, в Донецкой области на территории Горловского машиностроительного завода в цехе РМЦ обрушились стены. Под завалами погиб слесарь-ремонтник. Об этом сообщил мэр оккупированной Горловки Иван Приходько в соцсети.

По словам главы города, инцидент произошел в 8:10 утра. В следствии обрушения стен сложилось около 1500 м/кв площади цеха, который был в рабочем состоянии.

Фото: mozaika.dn.ua

В 14:40 сотрудники МЧС извлекли из-под завала тело погибшего 63-летнего слесаря-ремонтника.

Фото: mozaika.dn.ua

На заводе работает комиссия. О причинах обрушения стен пока не сообщается.

Фото: mozaika.dn.ua

Напомним, что на автоподходах к Крымскому мосту из-за сильных снегопадов обрушились искусственно созданные насыпи. Рабочие с помощью специальной техники убирают землю.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Макеевке Донецкой области автобус ритуальной службы не смог попасть на кладбище "Донецкое море" из-за нечищеной дороги. Родственникам умершей пришлось перекладывать гроб в легковую машину "Славута".

Мы также сообщали о том, что в Макеевке 11 января обрушилась крыша на "Красном рынке". Стоит отметить, что на рынке обрушился целый торговый ряд.