"Будет еще хуже": в оккупированной Макеевке проблемы с захоронением умерших

Коллаж: РБК-Украина

Дорогу на кладбище засыпало снегом и ритуальный автобус не может проехать

В оккупированной Макеевке Донецкой области автобус ритуальной службы не смог проехать на кладбище "Донецкое море" из-за нечищеной дороги. В результате этого, гроб, который везли на захоронение, пришлось перекладывать в "Славуту". Об этом рассказал автор видео, которое выложили на странице "Типичная Макеевка" в ВКонтакте.

На территории кладбища заявили, что нужно звонить в администрацию города, потому что это они должны расчищать дорогу. По словам, автора видео, администрация города заявила, что у нее нет техники.

"Ребята, это - дно. Снимал лично. В этой ситуации спасибо могу сказать только МЧС "ДНР", которые предложили прислать пожарную машину для буксировки. Пушилин, убейся об стену!" – подписал автор видео.

#Донецк, кладбище "Донецкое море", 21/01/19, автобус с гробом не может заехать, потому что дорога не расчищена: "в этой ситуации спасибо могу сказать только мчс Т1,которые предложили прислать пожарную машину для буксировки. Пушилин, убейся об стену" https://t.co/CCnyLWpiWF pic.twitter.com/QaE38SiGwx — Necro Mancer (@666_mancer) 22 января 2019 г.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео. Многих оно сильно огорчило.

"Мне кажется будет еще хуже. Мы никому не нужны", - написала Алена Лапина.

Скриншот с ВКонтакте

"21 век говорит. Это в нормальных странах сейчас 21 век, а мы под крылом России скоро в средневековье скатимся", - отметил Евгений Картман.

"Скажи еще спасибо, что живой", - прокомментировал Костик Доценко.

Напомним, что недавно в Макеевке обрушилась крыша рынка из-за скопившегося на кровле снега.

Ранее сообщалось, что в Макеевке 15-летний подросток прыгнул с крыши многоэтажного дома.