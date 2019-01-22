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"Буде ще гірше": в окупованій Макіївці проблеми з похованням померлих

STYLERЖиття    22.01.2019 - 20:59
"Буде ще гірше": в окупованій Макіївці проблеми з похованням померлих
Колаж: РБК-Україна

Дорогу на цвинтар засипало снігом і ритуальний автобус не може проїхати

В окупованій Макіївці Донецької області автобус ритуальної служби не зміг проїхати на кладовище "Донецьке море" через нечищеному дорогу. В результаті цього, труну, яку везли на поховання, довелося перекладати в "Славуту". Про це розповів автор відео, яке виклали на сторінці "Типова Макіївка" у ВКонтакте.

На території кладовища заявили, що потрібно дзвонити в адміністрацію міста, тому що це вони повинні розчищати дорогу. За словами автора відео, адміністрація міста заявила, що у неї немає техніки.

"Хлопці, це - дно. Знімав особисто. У цій ситуації спасибі можу сказати тільки МНС "ДНР", які запропонували надіслати пожежну машину для буксирування. Пушилин, вбийся об стіну!" – підписав автор відео.

Користувачі мережі також прокоментували дане відео. Багатьох воно сильно засмутило.

"Мені здається буде ще гірше. Ми нікому не потрібні", - написала Олена Лапіна.

&quot;Буде ще гірше&quot;: в окупованій Макіївці проблеми з похованням померлих

Скріншот з ВКонтакте

"21 століття говорить. Це в нормальних країнах зараз 21 століття, а ми під крилом Росії скоро в середньовіччя скотимося", - зазначив Євген Картман.

"Скажи ще спасибі, що живий", - прокоментував Костик Доценко.

Нагадаємо, що нещодавно в Макіївці обвалився дах ринку через сніг на покрівлі.

Раніше повідомлялося, що в Макіївці 15-річний підліток стрибнув з даху багатоповерхового будинку.

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