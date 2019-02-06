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Был в плену у боевиков: подробности трагической гибели ветерана АТО под Днепром

STYLERЖизнь    06.02.2019 - 15:36

Видео: YouTube/ТСН

В Днепропетровской области в городе Зеленодольск трагически погиб 50-летний бывший боец Иван Ящишин, который прошел плен боевиков, но трагически погиб на "гражданке". Тело мужчины достали из-под завалов гаража. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Погибший вместе со своим сыном разбирал старый гараж, но произошел обвал, который и привел к трагедии. При этом 26-летний парень остался жив, его госпитализировали.

Иван Ящишин - военный из батальона "Кривбасс". Он принимал участие в нескольких боях, включая бои за Дебальцево и Иловайск. Прощание с ветераном АТО пройдет в пятницу в его родном селе Ивановка Херсонской области.

Стоит отметить, что пользователи сети скорбят и высказывают слова поддержки семье героя. Кроме сына, у ветерана осталась жена Ольга и дочь Алина.

Был в плену у боевиков: подробности трагической гибели ветерана АТО под Днепром

Фото: Иван Ящишин (facebook.com)

Напомним, что в городе Кременец Тернопольской области водитель маршрутки вытолкал мать воина АТО из-за российской поп-музыки.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО погиб житель Запорожской области Олег Будник, который был отважным бойцом.

Мы также писали о том, что за январь 2019 года Украина потеряла 15 защитников страны.

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