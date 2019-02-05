Сердце в клочья: погиб ветеран АТО, прошедший Дебальцево, ад Иловайска и плен

Фото: коллаж РБК-Украина

Похороны состоятся 8 февраля в селе Ивановка в Херсонской области

Скончался ветеран российско-украинской войны Иван Ящишин - боец 40-го батальона "Кривбасс", который входит в состав 17 бригады ВСУ. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщили на странице батльона в Facebook.

Воин прошел Иловайский котел и битву за Дебальцево, был в плену.

"Не сломался! Не отступил!" - говорится в сообщении.

Фото: Иван Ящишин (facebook.com)

Отмечается, что Иван трагически погиб 4 февраля - уже после демобилизации и не на фронте на Донбассе, а "на гражданке".

У ветерана осталась жена Ольга и дочь Алина.

Похороны ветерана состоятся 8 февраля в его родном селе Ивановка Херсонской области около 11.00 - 12.00.

Фото: Иван Ящишин (facebook.com)

"Желающие помочь семье Героя карта Приватбанка 5168 7427 0812 9584 Ящишин Иван Евстафьевич", - написали побратимы.

Скрин: facebook.com/Go.BNZKryvbas

В комментариях к сообщению украинцы скорбят в связи со смертью ветерана и высказывают слова поддержки семье героя:

"Слава Герою и вечный покой. Спасибо";

"Ванечка... Как же мы теперь, без твоего голоса, без твоей улыбки, без твоей доброты? Господи, сердце в клочья! Покойся с миром, дружаня";

"Пусть земля будет тебе пухом. Герои не умирают";

"Светлая память Воину";

"Как жаль, что уходят наши ребята, им бы строить, созидать";

"Вечная память и царствие небесное, Герой! Соболезнования родным!"

"Я в шоке, земля пухом, Олечка держись";

"Герои не умирают, просто рядом быть перестают! Ванька, покойся с миром! Семье соболезнования";

"Царство небесное Ивану, большой доброты человеку, большом герою современности. Вечная память. Сочувствие Оле, дочери Алине и всем родным";

"Не возвращаются из боя сыны. В небеса улетают далекие. А весной займут крыльями, родную землю черные аисты. И будут кружить возле окна, где мама в молитве каждую ночь. И увидит душой она, что у аистов не птичьи тех глаза... Вечная слава Герою!"

Скрин комментариев: facebook.com/Go.BNZKryvbas

Как сообщалось ранее, 4 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе погиб доброволец Николай Рудник из Камянко-Буського района Львовской области. Украинский боец погиб во время обстрела.

Такде мы писали о том, что во Львове внезапно скончался ветеран АТО, который прошел горячие точки на Донбассе.

Напомним, ранее в феврале на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий ВСУ Юрий Локатыр (Возняк). Боец защищал страну от оккупантов с 2015 года, затем вернулся домой, и в декабре 2018-го снова отправился на фронт.

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Видео: РБК-Украина