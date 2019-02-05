Настоящий патриот Украины: в зоне ООС погиб доброволец

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У украинского бойца осталась жена и двое дочерей

В зоне ООС погиб доброволец Николай Рудник из Камянко-Буського района Львовской области. Об этом сообщает издание "Форпост".

Известно, что трагедия произошла 4 февраля в зоне боевых действий на востоке Украины. Украинский боец погиб во время обстрела.

Николай Рудник был родом из села Батятичи Камянко-Буського района Львовской области. Он был членом Конгресса Украинских Националистов, активным участником Майдана, сотником КУНа.

Фото: Николай Рудник (facebook.com/Спілка воїнів ATO Кам'янка-Бузького району)

Его друзья отмечают, что у него был талант скульптора, он писал прекрасные стихи и был влюблен в украинский язык, был спортсменом. Кроме того, он всегда помогал друзьям, был открытым к людям, имел активную жизненную позицию и был настоящим патриотом, искренне любил Украину.

"Без раздумий отправился добровольцем на Восток защищать родину. Лежал во Львове в госпитале, пережил три операции – и снова вернулся к боевым побратимам", - рассказал друг бойца Игорь Поламаний.

У него остались жена и двое дочерей. О времени прощания и дату похорон сообщат дополнительно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцы скорбят о погибшем воине.

А также рассказывали о том, что во Львове внезапно скончался ветеран АТО, который прошел горячие точки на Донбассе.