"Покойся с миром": в зоне АТО погиб отважный боец

Коллаж РБК-Украина

Похороны состоялись в родном селе погибшего

17 января в зоне АТО погиб житель Запорожской области Олег Будник. Группа украинских военных наехала на взрывчатку, что и стало причиной смерти отважного бойца. О трагедии сообщили в Facebook-сообществе.

"17 января в зоне АТО погиб Мелитопольский боец Олег Будник. Привезут собрата завтра 21. 01. 2019 в 10-00 домой по адресу с. Новобогдановка, ул. Весенняя 41", - указано в сообщении.

Скриншот поста: (facebook.com/Спілка учасників АТО Мелітополя)

"Покойся с миром, Герой!", - написал один из комментаторов.

Скриншот комментариев: (facebook.com/Спілка учасників АТО Мелітополя)

Отмечается, что Олегу Васильевичу Буднику было 49 лет на момент смерти. Он был призван в пятую волну мобилизации, после чего перевелся на контракт, служил в инженерно-технических войсках.

Также есть сведения, что мужчина погиб во время выполнения задания на Луганском направлении. Группа украинских военных наехала на взрывчатку: погибли двое бойцов, среди которых и Олег Будник. Еще пятеро получили травмы.

Напомним, что на фронте погиб 28-летний воин. Он был уроженцем Херсонской области.

Как сообщалось ранее, в Мелитополе через несколько дней после демобилизации скончался ветеран АТО, боец батальона "Донбасс" Сергей Садовский (позывной "Китаец"). У воина не выдержало сердце.

Мы писали о том, что 2 января из жизни ушел 44-летний житель Херсонской области Василий Шевченко, который принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.

А также сообщали, что известный волонтер Наталья Юсупова ранее призвала всех неравнодушных поддержать украинских защитников, которые каждый день поступают в столичный госпиталь и оказать героям помощь.