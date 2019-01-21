"Спочивай з миром": в зоні АТО загинув відважний боєць

Колаж РБК-Україна

Похорони відбулися в рідному селі загиблого

17 січня в зоні АТО загинув житель Запорізької області Олег Будник. Група українських військових наїхала на вибухівку, що і стало причиною смерті відважного бійця. Про трагедію повідомили у Facebook-співтоваристві.

"17 січня в зоні АТО загинув Мелітопольський боєць Олег Будник. Привезуть побратима завтра 21. 01. 2019 о 10-00 додому за адресою с. Новобогданівка, вул. Весняна 41", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/Спілка учасників АТО Мелітополя)

"Спочивай з миром, Герою!", - написав один з коментаторів.

Скріншот коментарів: (facebook.com/Спілка учасників АТО Мелітополя)

Наголошується, що Олегу Васильовичу Буднику було 49 років на момент смерті. Він був покликаний в п'яту хвилю мобілізації, після чого перевівся на контракт, служив у інженерно-технічних військах.

Також є відомості, що чоловік загинув під час виконання завдання на Луганському напрямку. Група українських військових наїхала на вибухівку: загинули двоє бійців, серед яких і Олег Будник. Ще п'ятеро отримали травми.

Нагадаємо, що на фронті загинув 28-річний воїн. Він був уродженцем Херсонської області.

Як повідомлялося раніше, в Мелітополі через кілька днів після демобілізації помер ветеран АТО, боєць батальйону "Донбас" Сергій Садовський (позивний "Китаєць"). У воїна не витримало серце.

Ми писали про те, що 2 січня з життя пішов 44-річний житель Херсонської області Василь Шевченко, який брав активну участь у бойових діях на Донбасі.

А також повідомляли, що відомий волонтер Наталя Юсупова раніше закликала всіх небайдужих підтримати українських захисників, які щодня надходять в столичний госпіталь і надати героям допомогу.