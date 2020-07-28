Издевался и не пускал домой: в Италии украинка убила работодателя и спрятала на балконе

В Италии украинка убила работодателя, который годами мучил ее (коллаж: РБК-Украина)

В Италии женщина из Черкасс расправилась с мужчиной, за которым присматривала в течение десяти лет

В Италии украинка убила своего работодателя, за которым присматривала в течение последних десяти лет. Этот случай очень громко прогремел на всю страну, показав несправедливость, а часто издевательства, которые приходится терпеть заробитчанам.

Смерть итальянца и его отношения с сиделкой-украинкой, которая также была его сожительницей, стала известна благодаря программе на "5 Канале" итальянского телевидения, пишет "Українська газета.ІТ".

Женщину зовут Елена Лери, ей на момент преступления было 65 лет, а работодателю Либерто Фоти - 75. Известно, что за работу сиделки заробитчанам платят около 1000 евро в месяц (32,5 тысячи гривен по нынешнему курсу). Но такая работа часто дается тяжело не только физически, но и психологически.

Страшная трагедия разыгралась еще осенью 2019-го на улице Дель Вельтро в городе Триест на севере Италии (неподалеку от Венеции). Тело мужчины нашли на балконе 2 ноября. Оно лежало там завернутое в два больших пакета для мусора и одеяло в течение 20 дней.

Подозрения сразу пали на его сиделку Елену, но ее и след простыл. Женщина успела вернуться в родные Черкассы. Следователи из Италии вышли на нее, и украинка призналась в содеянном.

Елена рассказала, что ссоры были в их доме очень часто. За Либерто она начала присматривать около 10 лет назад, и со временем отношения стали близкими.

Елена Лори и Либерто Фоти (коллаж: radiotrek.rv.ua)

Но незадолго до трагической развязки Елене поставили смертельный диагноз. Женщина захотела вернуться в Черкассы, чтоб провести остаток дней с дочерью. Фоти был категорически против, но украинка все же собрала чемодан.

В трагическую ночь 12 октября 2019 года, примерно в 5 часов утра, ссора завязалась снова. Итальянец запрещал сиделке оставлять его, угрожая ножом. В схватке женщина ударила его по голове бутылкой и задушила капроновыми колготками. Чтобы скрыть тело, она завернув его в целлофановые пакеты для мусора и одеяло, и перетянула на балкон.

В этот же день, около 14:00, Елена вылетела из аэропорта Венеции прямым рейсом до Киева, а оттуда уже доехала до Черкасс.

В программе на итальянском телевидении, посвященной этому случаю, обсуждались отношения Елены и Либерто.

Один из их знакомых рассказал, что украинка в этой странной семье была жертвой. Пара жила изолировано от всех, как от родственников мужчины, так и от соседей.

"Фотий был очень плохим человеком. Елена была его жертвой. Он бил свою партнершу и принуждал к половым отношениям втроем. Он был распущенным, - рассказал свидетель. - Либеро был развратным и лживым. Он страдал диабетом, а когда уровень сахара в крови падал, имел немотивированные, холерические реакции".

Елена умерла 5 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что украинская медсестра стала заробитчанкой в Финляндии. Стало известно, сколько можно заработать "на клубнике".

Также были озвучены зарплаты украинских заробитчан в Италии.