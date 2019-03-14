Изнасиловал родную дочь: обстоятельства неслыханного зверства под Черновцами

Изнасилованная девушка сама написала заявление в полицию на отца

Изнасилование 15-летней девочки родным отцом произошло в среду, 13 марта, в селе Глиницы Кицманского района Черновицкой области. Пострадавшая девушка сообщила об этом правоохранителям на горячую линию "102" сразу после акта насилия, сообщают в полиции.

Правоохранители сразу выехали на место происшествия. Девушка сделала письменное заявление работникам Кицманского отдела полиции, в котором указала, что около двух часов назад 13 марта ее родной отец применил к ней физическую силу, после чего вступил с ней в половые сношения.

Отца девушки огдразу же задержали и поместили в СИЗО. Полиция обследует условия проживания семьи и определяет риски, которые способствуют домашнему насилию.

С ребенком работают психологи и социальные работники.

Отец изнасиловал малолетнюю дочь под Черновцами (видео: YouTube/Полиция Черновицкой области

Напомним, недавно в Житомире 59-летний мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку, свою маленькую соседку по общежитию.

Напомним, что родителей, которые насиловали свою 4-летнюю дочку и снимали порновидео в Кривом Роге, будут судить сразу по пяти статьям УК Украины.