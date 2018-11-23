Четыре месяца наблюдал за жертвой: подробности убийства девятилетней девочки

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что инцидент произошел в заброшенном доме

В одном из сел около Белгород-Днестровского Одесской области полицейские обнаружили труп 10-летней девочки с признаками жестокой смерти от удушья. По данным следствия, предварительно преступник изнасиловал несовершеннолетнюю. Подробности рассказывает местное издание "БессарабияИнформ".

Предполагаемый убийца некоторое время жил с семьей девочки: около 4-х месяцев назад он, приехав из другой страны и попросил приютить его. За ночь до инцидента, по словам родственников присутствовавших на похоронах убитой девочки, убийца изрядно выпил и не спал всю ночь. Члены семьи предполагают, что мужчина давно присматривался к ребенку и планировал злые намерения по отношению к ней. Сама девочка относилась к убийце хорошо, что, возможно, и позволило ему выманить ребенка из дома.

Сегодня утром, проснувшись, одна из женщин увидела, что девочки нет в кровати, хотя одежда ребенка была в доме. В это время постоялец семьи был на кухне и грел воду, чтобы, как утверждают очевидцы, смыть следы крови убитой.

Как сообщает издание, родственники девочки избили мужчину, а по приезду правоохранителей он признал свою вину. Родные девочки просили полицейских отдать маньяка им для самосуда.

Как рассказывают местные жители, район села, где живет семья погибшей девочки, один из неблагополучных – люди здесь живут очень скромно. Вместе с девочкой в одном доме жили еще по меньшей мере двадцать человек. По словам правоохранителей, точную дату рождения девочки установить пока невозможно, т.к. в семье нет свидетельства о рождении ребенка.

О факте убийства рассказал глава Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Во время проведения совещания получили информацию об обнаружении трупа 10-летней девочки в заброшенном доме Белгород-Днестровского района Одесской области. При осмотре установлено, что предварительно ребенок был изнасилован и задушен", – сообщил Аброськин.

Он также написал, что по горячим следам маньяка удалось обнаружить и задержать.

"По горячим следам "недомужчина", совершивший это преступление, уже задержан, но ребенка уже не вернуть", — добавил он, прикрепив фотографию подозреваемого.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В отделе коммуникации полиции Одесской области прикрепили снимки с места происшествия. Также сообщается, что расследование продолжается.

Фото: (od.npu.gov.ua)

Напомним, что один из фигурантов дела Гандзюк пытается сбежать из страны.

Также мы писали, что обманутая женщина приготовила из любовника блюдо, которым накормила рабочих.

Видео: (video.rbc.ua)