В Киеве авто снесло забор и врезалось в школу: подробности ДТП

Видео: YouTube/dtp.kiev.ua

В Киеве на улице Каменяров, 32 (микрорайон "Совки") водитель иномарки Chevrolet Lacetti не справился с управлением, в следствие чего его автомобиль влетел в школу. При этом на своем пути машина снесла забор.

Как видно на видео, опубликованном на Facebook-странице сообщества dtp.kiev.ua, авто остановилось у стены учебного заведения.

"ДТП в Киеве. Улица Каменяров, 32. Машина Chevrolet врезалась в школу, снесла забор. Хорошо, что деток не задел", - говорится в посте.

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Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия - не сообщается. Известно, что виновника аварии на месте не было обнаружено.

Юзеры уверены, что виноваты коммунальщики, которые не справляются со своей работой по уборке снега с улиц.

Правда, другие пользователи не исключают, что автомобиль был "летней резине".

Ну, а некоторые просто шутят.

"Когда украл у отца машину и приехал на уроки", - прокомментировала видео Полина Кулагина.

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Добавим, что по адресу, где произошла авария, расположена средняя общеобразовательная школа №121.

Ранее водитель киевской маршрутки, которая врезалась в фуру на Гостомельской трассе, озвучил свою причину трагедии.

Видео: РБК-Украина