В Киеве мужчина изуродовал ножом лицо знакомого и отрезал ему ухо

В Оболонском районе Киева мужчина изуродовал ножом лицо знакомого и отрезал ему ухо. Инцидент произошел на фоне конфликта между двумя мужчинами. Один из парней повалил второго на землю и начал избивать его. Когда потерпевший пытался подняться, преступник взял нож и отрезал ему ухо. Об этом рассказывается в сообщении прокуратуры Киева.

Как сообщили в прокуратуре, злоумышленник, находясь возле дома по ул. Северная, во время внезапно возникшего словесного конфликта со знакомым повалил последнего на землю и начал наносить удары в различные части туловища и в голову. Когда потерпевший пытался подняться, преступник взял нож и отрезал ему ушную раковину.

В результате полученных травм в виде сотрясения головного мозга, ампутации левой ушной раковины, значительных ссадин лица и ран на внутренней поверхности правого плеча, потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, повлекшие непоправимое изуродование лица. Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако правоохранителям удалось установить и задержать.

В Киеве мужчина изувечил лицо знакомого и отрезал ему ухо (иллюстративное фото: pixabay.com)

"По результатам следствия и проведенных экспертиз мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.121 УК Украины (Умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее непоправимое изуродование лица). Сейчас готовится ходатайство о применении меры пресечения. За совершенное преступление злоумышленнику грозит наказание до 8 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.

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