В Киеве поймали "туалетного" маньяка: все подробности (фото)

Маньяк нападал на женщин в кабинках туалета в киевском "Эпицентре". Он скрывал лицо медицинской маской и врывался в кабинки с целью изнасилования находящихся там женщин. Об этом сообщает прокуратура Киева.

29-летний полтавчанин Олег первое нападение совершил еще 31 марта. Тогда он дважды ворвался в кабинки туалетов в "Эпицентре" на улице Степана Бандеры. Но следствию только сейчас удалось собрать достаточное количество доказательств - извращенца арестовали на 60 суток, хотя защита настаивала на домашнем аресте.

Спикер прокуратуры Киева рассказала подробности нашумевшего дела, сообщают "Факты". Так, известно, что Олег приехал в Киев на заработки, он снимал квартиру на Харьковском массиве.

31 марта он приехал в "Эпицентр", что на Степана Бандеры. Выбрав момент, когда в женском туалете ТЦ никого не было, зашел туда и спрятался в кабинке. Лицо скрыл медицинской маской.

Одна из пострадавших от действий маньяка рассказала, что когда зашла в кабинку, дверь кто-то начал дергать изнутри. Девушка, сказала, что "занято", но извращенец выломал дверь и пытался изнасиловать ее.

"Я думала, что он просто ошибся, сказала, что здесь женский туалет, но он начал одной рукой тянуть меня к себе, а второй попытался залезть мне в штаны. Я начала кричать и села на пол, скрестив ноги. Он убежал", - рассказала заявительница.

Маньяк нападал на женщин в туалете Эпицентра в Киеве (задержанный, фото: kyivoperativ.info)

Но убежал он недалеко. Маньяк стал дожидаться вторую жертву, но и тут ему не повезло. Девушка, к которой в кабинку ворвался извращенец выбежала с криками в зал и указала своему парню на насильника. Парень схватил маньяка и удерживал его до прибытия правоохранителей.

Сам же нападавший продолжает утверждать, что не собирался насиловать девушек, а просто "хотел посмотреть". Он также признался правоохранителям, что и раньше подсматривал за женщинами в туалетах других торговых центров.

Тогда его личность и адрес установили и отпустили. Но полиция продолжила расследование и установила причастность извращенца к другим аналогичным преступлениям. Недавно он был задержан, за содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно 15-летний подросток набросился на маму и бабушку с ножом в Печерском районе Киева. Женщины госпитализированы с серьезными ранениями головы и тела.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор 40-летнему извергу, который пытался изнасиловать и убить 12-летнюю девочку на Хортице.