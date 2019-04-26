У Києві спіймали "туалетного" маніяка: всі подробиці (фото)

Маніяк нападав на жінок у кабінках туалету в київському "Епіцентрі". Він приховував обличчя медичною маскою і вривався в кабінки з метою зґвалтування жынок, що там перебували. Про це повідомляє прокуратура Києва.

29-річний полтавець Олег перший напад здійснив ще 31 березня. Тоді він двічі увірвався в кабінки туалетів в "Епіцентрі" на вулиці Степана Бандери. Але слідству тільки зараз вдалося зібрати достатню кількість доказів - збоченця заарештували на 60 діб, хоча захист наполягав на домашнбому арешті.

Речник прокуратури Києва розповіла подробиці гучної справи, повідомляють "Факти". Так, відомо, що Олег приїхав у Київ на заробітки, він знімав квартиру на Харківському масиві.

31 березня він приїхав в "Епіцентр", що на Степана Бандери. Вибравши момент, коли в жіночому туалеті ТЦ нікого не було, зайшов туди і сховався в кабінці. Обличчя приховав медичною маскою.

Одна з постраждалих від дій маніяка розповіла, що коли зайшла в кабінку, двері хтось почав смикати зсередини. Дівчина, сказала, що "зайнято", але злочинець виламав двері і намагався зґвалтувати її.

"Я думала, що він просто помилився, сказала, що тут жіночий туалет, але він почав однією рукою тягти мене до себе, а другою спробував залізти мені в штани. Я почала кричати і сіла на підлогу, схрестивши ноги. Він втік", - розповіла жінка.

Маніяк нападав на жінок у туалеті Епіцентру в Києві (затриманий, фото: kyivoperativ.info)

Але він втік недалеко. Маніяк став чекати другу жертву, але і тут йому не пощастило. Дівчина, до якої в кабінку увірвався збоченець вибігла з криками в зал і вказала своєму хлопцеві на ґвалтівника. Хлопець схопив маніяка і утримував його до прибуття правоохоронців.

Сам же нападник продовжує стверджувати, що не збирався ґвалтувати жінок, а просто "хотів подивитися". Він також зізнався правоохоронцям, що і раніше підглядав за жінками в туалетах інших торгових центрів.

Тоді його особу та адресу встановили і відпустили. Але поліція продовжила розслідування і встановила причетність чоловіка до інших аналогічних злочинів. Нещодавно він був затриманий, за скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно 15-річний підліток накинувся на маму і бабусю з ножем в Печерському районі Києва. Жінки госпіталізовані з серйозними пораненнями голови і тіла.

Раніше повідомлялося, що суд виніс вирок 40-річному нелюду, який намагався зґвалтувати і вбити 12-річну дівчинку на Хортиці.