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В Киеве ребенку выстрелили в голову: все обстоятельства инцидента

STYLERПроисшествия    01.02.2019 - 15:52
В Киеве ребенку выстрелили в голову: все обстоятельства инцидента
Коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема возле АТБ

В пятницу, 1 февраля, в Деснянском районе Киева произошла стрельба. Трое парней возрастом около 20-ти лет выстрелили в голову пятилетнему ребенку. Ребенка госпитализировали.

Происшествие произошло возле супермаркета АТБ, находящегося по адресу Шолом-Алейхема, 17 (Лесной массив).

Как удалось выяснить корреспонденту Styler, полиция около 15:00 задержала двоих подозреваемых, на вид им приблизительно 20 лет - их увезли в местное управление полиции.

По сообщениям очевидцев, мама с ребенком проходила мимо аптек, что напротив АТБ, при выходе из нее двое парней выстрелили в ребенка, ему попали в глаз.

Состояние ребенка в данный момент уточняется.

Недавно мы сообщали о том, что мать продала соседу шестилетнюю дочь за еду, чтобы накормить остальных троих детей.

Ранее мы писали, что в Житомирской области мать-алкоголичка истязала собственных дочерей - она била и душила их.

Напомним, в Ивано-Франковской области полугодовалый ребенок скончался от побоев отчима, а мать обвиняет медиков в халатности.

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