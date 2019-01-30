Полугодовалый ребенок скончался от побоев: мать обвиняет медиков в халатности

Видео: YouTube/Касается каждого

5-ти месячный младенец умер 12 января после того, как отчим встал ночью его "успокоить". Однако мать девочки Мария оправдывает мужа и обвиняет во всем врачей. У ребенка диагностировали ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму. О трагической гибели младенца в Ивано-Франковской области шла речь в программе "Касается каждого" на телеканале "Интер".

Мать девочки говорит, что "медсестра ей что-то уколола". Сестра подозреваемого тоже не верит в то, что ее брат Андрей мог такое сделать. Она говорит, что много раз оставляла на него своих детей, и абсолютно доверяла ему.

Мать девочки рассказывает, что в тот вечер легла рано спать, потому что была больна. О младенце заботился отчим. По версии женщины, ребенок просто выпала из рук мужчины. Она хочет, чтобы его выпустили из тюрьмы.

По словам медсестры, которая приехала на вызов, родители позвонили в скорую только через шесть часов после того, как девочка получила травмы. Мать отрицает это, она утверждает, что ребенок начал задыхаться и умер после того, как медики сделали ему укол гормона дексаметазон.

Женщина говорит, что полиция под нажимом заставила ее обвинить мужа во время допроса. Мария сейчас беременна, она ждет ребенка от Андрея.

Сотрудники полиции, которые вызвали скорую, выяснили, что мужчину разозлил плач ребенка, он подошел к креслу, где лежало дитя, и несколько раз ударил маленькую девочку по голове. Ему грозит от 7 до 10 лет заключения.

Напомним, под Тернополем на новогоднем утреннике умерла девочка. Есть сведения, что девочку пытались привести в чувство, однако это не дало никаких результатов, и она умерла.

Также мы писали о том, что в больницу Винницкой области доставили 6-летнего мальчика с многочисленными гематомами, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, полиция открыла уголовное производство в отношении мачехи ребенка.