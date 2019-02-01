В Киеве ребенку выстрелили в голову: все обстоятельства инцидента

Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема возле АТБ
В пятницу, 1 февраля, в Деснянском районе Киева произошла стрельба. Трое парней возрастом около 20-ти лет выстрелили в голову пятилетнему ребенку. Ребенка госпитализировали.
Происшествие произошло возле супермаркета АТБ, находящегося по адресу Шолом-Алейхема, 17 (Лесной массив).
Как удалось выяснить корреспонденту Styler, полиция около 15:00 задержала двоих подозреваемых, на вид им приблизительно 20 лет - их увезли в местное управление полиции.
По сообщениям очевидцев, мама с ребенком проходила мимо аптек, что напротив АТБ, при выходе из нее двое парней выстрелили в ребенка, ему попали в глаз.
Состояние ребенка в данный момент уточняется.
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