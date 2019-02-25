В Киеве задержали организатора детской порностудии (видео)

Задержанный отрицает свою причастность к развращению детей

В воскресенье, 24 февраля, в Киеве полицейские задержали очередного организатора детской порностудии. Он режиссировал и участвовал в съемках детской порнографии, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Известно, что задержанный в различных арендованных фотостудиях столицы организовал, режиссировал, участвовал и проводил фото-, видеосъемки материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей.

На его компьютере обнаружено много видео и фото порнографических материалов с малолетними детьми.

Задержанный отрицает свою причастность к преступлению. Он говорит, что не знает, как на его компьютере оказались эти материалы.

Организатора детской порностудии задержали в Киеве (видео: facebook.com/UA.National.Police)

В Нацполиции сообщили, что мероприятия по установлению и документированию указанного преступления проводились в рамках сотрудничества с коллегами из Великобритании.

"В такие моменты жалею, что у нас нет смертной казни..." - написал один из комментариев в соцсети.

Напомним, недавно чиновник Кропивницкой областной государственной администрации опозорился во время аппаратного заседания - он смотрел порнографию прямо во время мероприятия.

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