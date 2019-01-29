Коллекторы довели? Пенсионер поджог дом и застрелился на глазах у соседей (видео)

Видео: YouTube / ТСН

В Житомирской области в Новоград-Волынском произошла жуткая трагедия - пенсионер застрелился на глазах у десятков соседей и спасателей, которые приехали тушить его дом. Об этом во вторник, 29 января, говорится в сюжете ТСН.

Люди говорят, что мужчина тяжело болел и брал кредиты на лечение, а отдавать их было нечем. Они уверены, что к такому роковому шагу его подтолкнули коллекторы.

Соседи также сняли на свои мобильные телефоны видео, на котором мужчина сидит на лестнице своего пылающего дома. Тем, кто хотел подойти на помощь, он угрожал оружием, и в ответ на уговоры прозвучали выстрелы из ружья.

"Кто знает, сколько у него патронов и что у него в голове", - говорит один из местных жителей.

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Люди вызвали спасателей, но и их мужчина остановил выстрелом.

Заместитель руководителя пожарной спасательной части Андрей Наумец рассказал, что пенсионер выстрелил перед собой в землю.

"Тоесть показал, что обрез у него заряжен. Он уже имел свое мнение, приставил оружие к горлу и покончил с собой", - рассказал он.

Инспектор сектора мониторинга Новоград-Волынского Инна Вовченко говорит, что мужчина скончался на месте происшествия сразу.

Сейчас открыто два уголовных производства по статье 115 ч. 1 (убийство) и статье 194 ч. 2 (поджог).

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В полиции уверены, что пенсионер сам поджег дом, а стрелял из охотничьего ружья. Теперь правоохранители проверяют, откуда взялось оружие и почему оно не было зарегистрировано.

Соседи говорят, что дом был под залогом в банке, поскольку у мужчины было много кредитов, которые он брал на лечение. Он несколько лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, после операции в Ровенском онкодиспансере принимал химиотерапию. На лечение и поездки в соседнюю область пенсии не хватало, поэтому и брал кредиты.

В настоящее время не известно, сколько всего был должен денег мужчина. По словам соседей, он рассказывал, что сразу взял 13 тысяч гривен.

Помочь пенсионеру было некому - мать и женщина умерли, а с сыновьями, которые живут в РФ, он не общался.

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Односельчане предполагают, что поскольку пенсии, чтобы погасить кредиты, не хватало, то его донимали коллекторы.

В день трагедии его подвозили к дому неизвестные люди на иномарке.

Информацию о коллекторах, которые могли довести мужчину до самоубийства, проверяют правоохранители.

Как сообщалось ранее, 26 января в Стрыйском районе Львовской области в одном из сел мужчина топором нанес несколько ударов по голове своей супруге. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Мужчина не смог смириться с тем, что убил собственную жену и совершил самоубийство рядом с телом супруги.

Также мы писали о том, что в Харькове коллекторы хотели выгнать 82-летнего пенсионера на улицу из его собственной квартиры.

Напомним, ранее юрист рассказал Styler о том, как не попасть на крючок коллекторов.