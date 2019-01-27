Зарубил топором жену и кончил жизнь самоубийством: все детали трагедии

Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что полиция обнаружила мертвых супругов еще 26 января

В субботу, 26 января, в Стрыйском районе в одном из сел мужчина топором нанес несколько ударов по голове своей супруге. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Мужчина не смог смириться с тем, что убил собственную жену и совершил самоубийство рядом с телом супруги. Правоохранители обнаружили тела двух супругов около 19:00 того же дня, рассказывается в сообщении отдела коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители рассказывают, что в Стрыйский отдел полиции 26 января поступило сообщение о том, что в одном из сел района обнаружены тела без признаков жизни 48-летнего местного жителя и его 46-летней жены.

Полицейские установили, что трагедия произошла из-за конфликта, который возник между мужчиной и женщиной. Во время семейной ссоры мужчина взял топор и нанес собственной супруге несколько ударов по голове. После содеянного мужчина не смог смириться со смертью своей супруги и покончил жизнь самоубийством.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Назначен ряд экспертиз.

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