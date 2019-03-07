Кровавая расправа в студенческом общежитии: все подробности трагедии

Двое студентов устроили поножовщину из-за бытовой ссоры

Студент Тульчинского высшего профессионального училища в Винницкой области зарезал своего однокурсника. От полученных ранений 18-летний парень скончался, сообщают в Нацполиции Винницькой области.

Известно, что между двумя сверстниками возник бытовой конфликт на кухне общежития. Позже один из ребят пришел в комнату другого, где они продолжили ссориться. Тогда он нанес проникающее ножевое ранение брюшной полости своему одногруппнику. Нож он прихватил с собой.

18-летнего студента третьего курса госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, однако медикам не удалось спасти его жизнь. Через несколько часов парень скончался от полученных ранений.

Сообщается, что погибший парень - уроженец Шаргородского района Винницкой области.

За совершенное преступление парню грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

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