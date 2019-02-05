Кровавая вечеринка: в Киеве четверо "рыцарей" устроили резню из-за "дамы сердца"

Видео 18+: YouTybe/Kyiv Operativ

В Подольском районе Киева произошли кровавые разборки между участниками алкопритона, в результате которых двое участников были госпитализированы с ножевыми ранениями, а один с забоями. Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент случился на втором этаже в квартире жилого дома по адресу проспект Свободы, 8/28 (массив Виноградарь), куда для распития алкогольных напитков периодически сходится местная "элита".

"Таким образом в этой квартире оказались пятеро: хозяин Олег (1987 г. р.), Майя (1993 г. р.), экс-бойфренд Майи Денис (1990 г. р.), настоящий муж Майи Рома (1990 г. р.) и брат Майи Славик (самый безобидный персонаж)", - сказано в сообщении.

Когда уровень алкоголя в крови достиг определенной отметки, гости начали вспоминать былое: бывший Майи назвал ее с*кой, за "девушку" вступился супруг и, как говорится, понеслось.

Фото 18+ (facebook.com/KyivOperativ)

В итоге два человека получили ножевые ранениями и ещё одного избили. Дениса, скорее всего, привлекут по ст. 208 КПК Украины. Он болен открытой формой туберкулеза.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что одесситка в пылу ревности пырнула парня ножом за то, что тот "лайкал" других девушек.

К слову, под Николаевом злоумышленник убил товарища из-за 30 гривен после пьяных посиделок.