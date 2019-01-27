Перерезал горло: под Николаевым злоумышленник убил товарища из-за 30 гривен

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения

26 января в одном из поселков Николаевской области между знакомыми разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина зарезал своего товарища. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Уточняется, что незадолго до убийства погибший вместе с приятелем гостили у односельчан. После того, как все изрядно выпили, то начали расходиться по домам. Но через некоторое время злоумышленник вспомнил, что у знакомого остались средства, которые они не потратили, когда гостили.

Поэтому он пошел их забрать, прихватив с собой нож. Однако товарищ отказался их отдавать, поэтому возмущенный односельчанин не сдержался и нанес многочисленные ножевые ранения в область сердца, а после перерезал горло 63-летнему потерпевшему.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина постирал свою одежду, а ботинки пытался сжечь в печи. Правоохранители задержали 62-летнего злоумышленника. Мужчине грозит срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что всплыли шокирующие факты резонансного ДТП с мажоркой в Полтаве. Полтавчанин Станислав Лисица утверждает, что собственными глазами видел момент ДТП, поскольку стоял сбоку от центрального входа в Малую академию искусств и говорил по телефону.

Мы писали, что появилась новая информация о гибели студентки под Житомиром. Журналисты связались с сестрой погибшей и разузнали у нее некоторые подробности страшного инцидента, который произошел еще 8 января.

А также о том, что на Закарпатье мужчина убил свою гражданскую жену, а потом закрылся с ее трупом и 4-летним сыном на три дня в доме. Шум подняла соседка, которая увидела во дворе дома тело мужчины без признаков жизни. Она сообщила, что накануне в доме были слышны шум и крики. Соседи предположили, что там было застолье.