Резонансное ДТП с мажоркой в Полтаве: всплыли шокирующие факты (видео)

Видео: (YouTube/Касается каждого)

Резонансное дело о ДТП с мажоркой Натальей Саенко, которая в ноябре 2018 года на "зебре" в центре Полтавы сбила 15-летнего Артема Левченко, стремительно набирает обороты, а детали аварии начинают проясняться. Так, свидетель рассказал новые подробности в программе "Касается каждого".

Мать Артема Левченко рассказала, что он хотел получить паспорт, чтобы ездить как полноценный велосипедист. Однако все сложилось не так, как хотелось. Свое 15-летие парень встретил в больнице.

Полтавчанин Станислав Лисица утверждает, что собственными глазами видел момент ДТП, поскольку стоял сбоку от центрального входа в Малую академию искусств и говорил по телефону.

"Артем Левченко ехал из парка и переезжал дорогу по пешеходному переходу. Перед дорогой он "сел на педали". Автомобиль ехал на обычной скорости. Сбил его примерно на центральной полосе. Было слышно глухой удар. Велосипед улетел в сторону забора метров на 8, а сам Артем подлетел и упал ближе к противоположной стороны. После удара автомобиль проехал на 50 метров дальше и остановился", - рассказал очевидец.

Также он сообщил, что у его работодателя телефон пишет абсолютно все звонки и, когда ему позвонил следователь, то парень предложил аудиозапись звонка в момент ДТП. Однако последовал отказ.

Помимо того, тетя Артема Левченко Ирина Сергиенко знала, что ближайшая к месту ДТП видеокамера должна быть на Малой академии искусств, однако камеры оказались отключенными. Боди-камеры патрульных также в тот день не работали.

К слову, в эфир включили телефонный разговор с адвокатом Натальи Саенко Олегом Губой. Зачем они сняли видеорегистратор с автомобиля после ДТП -объяснить так и не смогли.

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