Рестораторша из Полтавы пытается избежать наказания за смерть сбитого мальчика

Коллаж РБК-Украина

Эксперты считают, что у нее есть шансы выкрутится

Владелица ресторанного бизнеса и парикмахерской Наталья Саенко, которая в ноябре 2018 года на "зебре" в центре Полтавы сбила 15-летнего Артема Левченко, умершего спустя два месяца в больнице, пытается уйти от уголовной ответственности. Об этом сообщило издание "Факты".

В начале января стало известно, что Октябрьский районный суд Полтавы отправил владелицу ресторанного бизнеса Наталью Саенко, которая сбила подростка на "зебре", под круглосуточный домашний арест.

9 января виновнице трагедии объявили о подозрении по ч. 2 ст. 286 "нарушение правил безопасности дорожного движения во время управления транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего" УКУ.

Ей угрожает от 3 до 8 лет лишения свободы. Согласно материалам открытого уголовного производства, она нарушила правила дорожного движения, не уменьшив скорость перед переходом, и не остановилась, увидев пешехода.

Фото: facebook.com/Наталия Левченко

Прокуратуре будет сложно собрать доказательную базу, и у женщины с такими связями и ресурсами есть все шансы выкрутится, утверждают эксперты.

Дмитрий Семеха, адвокат семьи Левченко, считает, что установить истину несложно. Можно было все расследовать за два-три часа. Просто расследование велось неквалифицированно, а доказательства пытались скрыть.

Автоэксперт Виталий Максимов говорит, что следствие в подобных обстоятельствах проводится, как правило, необъективно. Поскольку у нас те, кто ездит на „крутых“ авто, могут договариваться.

Свидетели говорят, что Наталья Саенко, сбившая мальчика, даже не подошла к нему, чтобы удостовериться, в каком он состоянии. А муж и охранник, приехавшие по звонку, сразу же "скрутили" номера и сняли видеорегистратор с автомобиля.

Регистратор, правда, вернули, но уже без записей, сказали, что он давно уже поврежден, поэтому не записал момент столкновения Саенко с 15-летним велосипедистом. В патрульной полиции утверждают, что регистратор сняли до их прибытия. А следователь Полтавского городского отдела полиции Виталий Скрыльник приобщил регистратор к материалам лишь через неделю.

Сейчас следствие рассчитывает на восстановление записей видеорегистратора участницы ДТП, сидевшей за рулем "Мерседеса". Специалисты говорят, что можно не только определить, удалялись записи или нет, но и воспроизвести стертые.

Фото: facebook.com/Наталия Левченко

Затрудняет следствие и то, что обстоятельства ДТП нигде не зафиксированы. Именно на том участке одной из самых оживленных центральных улиц Полтавы не установлены камеры видеонаблюдения. К тому же на отрезке дороги в этот момент не было автомобилей, которые могли бы записать момент столкновения на регистраторы. А у патрульных, приехавших на оформление ДТП, не работали камеры.

Один из экспертов утверждает, что Артем являлся участником дорожного движения, и при пересечении пешеходного перехода обязан был вести велосипед в руках.

Адвокат семьи Левченко, Дмитрий Семеха говорит, что наибольший цинизм этого преступления заключается в том, что виновнице ДТП предъявили обвинения только после смерти Артема. Все эти два месяца она спокойно жила и вела бизнес, поскольку ей вменяли "мягкую" статью: "нарушение правил дорожного движения, повлекшее нанесение потерпевшему телесных повреждений средней тяжести".

А кома, по словам адвоката, согласно определению степени нанесения телесных повреждений, является тяжелым повреждением, угрожающим жизни потерпевшего.

Видео: facebook.com/Наталия Левченко

Адвокат рассказывает, что за два месяца следователь взял показания аж у трех свидетелей и то спустя несколько дней после аварии. Они рассказали, что велосипедист без шлема ехал довольно быстро и появился на переходе внезапно. А вот водитель "Мерседеса", по оценкам свидетелей, двигался со скоростью не более 50-70 километров в час.

Наталья Саенко перевела на счет семьи Левченко 80 тысяч гривен, чтобы потом предъявить это в суде, как смягчающее обстоятельство. Но родители Артема все деньги вернули и сохранили квитанции.

Фото: facebook.com/Наталия Левченко

Именно благодаря неравнодушным полтавчанам расследование в этом резонансном ДТП сдвинулось с места. После смерти Артема общественность настойчиво стала требовать от правоохранителей активизации и прозрачности следствия, устраивая пикеты возле областной прокуратуры.

Тогда же начальник ГУНП в Полтавской области Андрей Замахин принял решение отстранить от ведения дела следователя Виталия Скрыльника и его непосредственного руководителя Эдуарда Ефименко. Более того, в отношении их начато служебное расследование.

В суде Олег Губа, адвокат подозреваемой указывал на то, что до сих пор нет технической экспертизы автомобиля, поэтому нельзя утверждать, что вина полностью ложится на нее. И просил суд изменить меру пресечения на домашний арест в ночное время или личное обязательство, аргументируя это тем, что у нее в подчинении около 40 человек, которые рискуют лишиться работы.

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