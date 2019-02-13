Кулаками и ногами: в Кривом Роге избили школьника

Рядом присутствовали и другие школьники, которые даже не попытались остановить расправу

Неприятный инцидент произошел в Кривом Роге. Ученик 5-го класса избил своего одноклассника и заснял это на видео. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале User user.

В подписи к видео указано, что участники инцидента – это ученики 5-го класса школы № 85 Кривого рога. Само избиение происходит в микрорайоне Всебратское -2.

На кадрах видеролика видно, что один мальчик избивает другого. Он бьет его коленкой, а потом наносит удары кулаками по плечам и голове. Жертва жестокого подростка практически не сопротивляется. В конце концов от ударов ребенок падает на землю в грязь.

По последним кадрам видно, что в процессе участвовало не двое школьников, а больше. Кто-то из них держал камеру, а еще один мальчик попал на последние кадры видеоролика.

Никто из них не сделал попытки остановить избиение школьника. Что стало причиной избиения пятиклассника – на данный момент неизвестно.

Видео: YouTube/User User

Напомним, ранее мы сообщали о том, что девочка-подросток из Житомира, которая стала жертвой избиения своих ровесниц, на данный момент находится в жутком состоянии. У нее отбита почка, сломана рука и она практически перестала есть и спать из-за стресса.

А также писали о том, что в Киеве учительница терроризирует детей.

Кроме того, мы рассказывали о том, что под Львовом сверстники напали на школьницу и зверски ее избили.