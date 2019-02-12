Школьницы жестоко избили сверстницу за "гнилой базар"

Коллаж РБК-Украина

Фигурантка дела начала угрожать своей жертве из-за полиции

Школьница, которую избили сверстницы в Житомире, отказывается есть и спать. У девочки перелом руки и отбита одна почка. Она до сих пор ходит по врачам и проходит медицинские обследования. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Избиение девочки произошло в Житомире 5 февраля. Видео жуткого истязания подростка опубликовал на своей странице Артем Малиновский. Позже он сообщил, что ему поступили угрозы за то, что он сделал эту историю достоянием общественности и написал имена тех, кто был причастен к физической расправе над школьницей.

Главная фигурантка этой истории – Настя Юркивская, которая и ранее была замечена в неприятных ситуациях.

"Настя Юркивская угрожала мне и пострадавшей девочке Лиле расправой, если Лиля напишет заявление в полицию. Сама Юркивская сейчас уехала к маме в Польшу", - рассказал Артур Малиновский.

Пострадавшая Лиля находится в жутком состоянии. У нее перелом руки и отбита почка. Кроме того, девочка находится в жутком стрессе – практически не ест и не спит. Как выяснилось позже, на видео был заснят только фрагмент избиения, самое страшное осталось за кадром – Лилю еще долго избивали ногами.

Как рассказал Артур Малиновский, Лилю избили за "гнилой базар". Так объяснили фигурантки истории в личной переписке. Якобы Лиля оскорбила в переписке одну из девочек, а Юркивская за нее вступилась.

"Я ее толком не била, а Настя ее ударила за гнилой базар в мою сторону. У меня сегодня был классный руководитель, и она сказала, что мне из-за этого ничего не будет", - написала одна из девушек.

На данный момент все участницы конфликта удалили свои страницы в социальных сетях и на связь выходить отказываются.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Житомире школьницы зверски избили свою ровесницу.

А также мы писали о том, что стали известны шокирующие факты о фигурантке жестокого избиения в Житомире.