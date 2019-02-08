Ногами по голове: шокирующие факты о фигурантке жестокого избиения в Житомире

Видео: (YouTube/ТСН)

В Житомире девочки-подростки жестоко расправились со своей ровесницей, параллельно снимая происходящее на видео. Преподаватели шокированы, однако соседи не столь удивлены. Говорят, девочка ходит на бокс и нередко проявляет агрессию, передает ТСН.

Учителя потрясены и отмечают, что все произошло во время карантина, когда школы Житомира закрыли из-за гриппа. Полиция уже нашла участниц драки, они оказались из разных заведений.

Классная руководительница пострадавшей в шоке: "Мне трудно комментировать это видео. Есть дети, которые стоят в стороне, которые ничего не делают, есть человек, который снимает это видео и не сообщает в полицию. Это очень вопиющая ситуация".

Педагог рассказала, что девушку воспитывает бабушка, поскольку маму и папу 9 лет назад лишили родительских прав. Ученица спокойная и не конфликтная, школу посещала добросовестно и каждый день.

О причинах драки рассказал социальный педагог, которая была с ней на допросе, говорит – та вступилась за подругу. "Какой-то конфликт между девочками возник. Ну, одна оскорбила другую, а это уже старшая пошла защищать. Она лидер по своей сути, любит внимание к себе и чтобы дети ее слушались", - прокомментировала женщина.

Оказалась, что девочка, которая нанесла травмы пострадавшей, нередко проявляет агрессию. Помимо того, ходит на бокс и знает, что может за себя постоять. Соседи также рассказали, что в подъезде девушка держится в пределах приличного, а среди своих сверстников может и покурить, и выпить, и подраться.

Руководитель ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко утверждает: "Сама девушка в прошлом году трижды покидала место своего проживания, и работники трижды ее находили и возвращали к бабушке. Она вину свою признает".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мама жестоко избитого школьника жалуется на следователей.

А также рассказывали о том, что скандал с избиением школьницы под Киевом получил продолжение.