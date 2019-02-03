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Отбили селезенку: мама жестоко избитого школьника жалуется на следователей

STYLERЖизнь    03.02.2019 - 15:08
Отбили селезенку: мама жестоко избитого школьника жалуется на следователей
Коллаж: РБК-Украина

По словам матери пострадавшего, следствие стоит на месте

Экспертиза показала, что девятилетний Давид Лавриненко из Черкасской области получил травмы в результате жестокого избиения. Об этом заявила мать школьника Марина, сообщает издание "Крапка".

Еще в октябре 2018 года сеть взбудоражила история, которая произошла с восьмилетним мальчиком в Чернобае. После школы он попал в реанимацию, где у него диагностировали разрыв селезенки, закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ушиб легких. После того, как он несколько дней пролежал в коме, ему удалили селезенку.

Отбили селезенку: мама жестоко избитого школьника жалуется на следователей

Фото: Давид (vikka.ua/Наталия Попова)

Когда мальчик все еще был в сознании, он рассказал, что его избили одноклассники. При этом он назвал имена обидчиков. Но родители школьников заявляют, что Давид просто упал со сломанной качели, которая находиться возле школы. Именно это, по их словам, стало причиной многочисленных увечий мальчика.

Но экспертиза прояснила ситуацию. По словам мамы Давида, экспертиза пришла еще в начале января и в ней указано, что травмы мальчика не могли возникнуть в результате падения. Таким образом, экспертиза подтвердила, что мальчика избили.

При этом Марина заявляет, что следствие стоит на месте.

 

Отбили селезенку: мама жестоко избитого школьника жалуется на следователей

Фото: Давид (vikka.ua/Наталия Попова)

"После экспертизы дело отправили на проверку в Черкассы. Где оно, мы не знаем. Все крутись вокруг, но фактически ничего не делается. Сделали следственный эксперимент, а что дальше – неизвестно. Говорят, в связи с тем, что нет свидетелей, привлечь кого-то к ответственности почти невозможно. Следователи молчат", – отметила Марина Лавриненко.

Она также рассказала, что адвокат семьи постоянно подает ходатайства на дополнительный допрос учителей и родителей одноклассников Давида, но пока все безрезультатно.

Напомним, что педагоги рассказали свою версию инцидента со школьником. По их словам, мальчик просто упал с высоты, развлекаясь на детской площадке.

Ранее сообщалось, что под Киевом зверски избили преподавателя английского языка, который в тяжелом состоянии находится в Бориспольской ЦРБ.

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