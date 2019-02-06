Ногами по голове: подробности жестокого избиения девочки в Житомире

Коллаж РБК-Украина

Личность одного жестокого подростка уже установлена

В Житомире девочки-подростки жестоко расправились со своей ровесницей. Драка была заснята на видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook Артур Малиновский.

Он рассказал, что одна из девочек, которая участвовала в избиении – это Анастасия Юрковская, ученица одной из вечерних школ Житомира. Девочка и ранее славилась агрессивным поведением и по мнению Малиновского, она должна стоять на учете.

"Я даю всю информацию в этом посте, которую я знаю, и буду следить за тем, как будет продвигаться это дело, и как будут наказаны эти житомирские хулиганки", -написал Малиновский.

Скриншот поста (facebook.com/artur.malinovskyi)

На самом видео компания из нескольких девочек жестко избивает свою сверстницу. Ее бьют руками по голове, бросают в снег, а на последних кадрах видно, как одна из девочек бьет пострадавшую ногами.

В Житомирской полиции видео уже посмотрели. Представитель ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко рассказала, что подключены работники ювенальной превенции и выясняются личности всех участниц.

Кроме того, Ващенко отметила, что инцидент произошел 6 февраля, но заявлений не поступало ни от пострадавшей, ни от ее родителей. А девочку действительно опознали быстро, так как она находится под пристальным вниманием.

Анастасия Юрковская живет с бабушкой, ей 14 лет и за 2018 год она трижды уже убегала из дома. Родители девочки находятся за границей на заработках.

Скриншот комментариев (facebook.com/artur.malinovskyi)

Позже начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслов Печененко сообщил, что с Юрковской уже общаются представители ювенальной превенции. Личности остальных девочек еще устанавливаются, в том числе и потерпевшей. Известно, что они не учатся в одной школе.

Видео: YouTube/Житомир.Info

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мама жестоко избитого школьника жалуется на следователей.

А также рассказывали о том, что скандал с избиением школьницы под Киевом получил продолжение.